Calor: veja cidades que registraram as maiores temperaturas do Brasil

De acordo com os meteorologistas, as temperaturas devem continuar subindo (foto: (Carlos Vieira/CB/DA Press))

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para uma onda de calor nível laranja — perigo —, ao longo da semana no interior do Brasil. O Maranhão registrou as maiores temperaturas até o momento, com máximas passando dos 40ºC.

Os picos foram registrados nas cidades de Balsas, com 40,3ºC, e Carolina, com 40,1ºC. Seguidas das cidades de Urussanga, em Santa Catarina, com 39,8ºC; Imperatriz (MA) com 39,4ºC; e Formoso do Araguaia, em Tocantins, com 39,3ºC. Ainda acima dos 39ºC, aparecem Boa Vista, com 39,1ºC, e Santa Rosa do Tocantins (TO), com 39,1ºC.

Ainda de acordo com os meteorologistas, as temperaturas devem continuar subindo e o ápice de calor está previsto para o fim de semana. Até hoje, a maior temperatura registrada oficialmente no Brasil foi de 44,8ºC em Nova Maringá (MT), em 4 e 5 de novembro de 2020.

Cuidados

Devido ao calor excessivo, é preciso estar atento para evitar problemas de saúde. O Climatempo adverte que o calor excessivo pode causar desconforto, mal estar e outros problemas de saúde.

As recomendações da Defesa Civil para se proteger são: manter boa hidratação, portando uma garrafa para reposição de líquidos, sempre que possível. Umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico. Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa.

Sendo importante também, manter a limpeza dos ambientes, evitando acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas. E atenção especial às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias.

