Domingo de Dia dos Pais em BH será de céu claro e calor

Frente fria em Minas

Neste domingo (13/08), Dia dos Pais, a previsão meteorológica da Defesa Civil municipal indica céu claro, em Belo Horizonte, a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e fraca no final da tarde. A temperatura mínima registrada hoje foi de 14,9 °C, a máxima estimada é de 28 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.Na Regional Oeste, a temperatura mínima foi de 14,9 °C com sensação térmica de 6,1 ºC, entre 05 e 06h.Na Regional Pampulha, a temperatura mínima foi de 17,8 °C com sensação térmica de 16,6 °C, entre 06 e 07h.De acordo com a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, está previsto para hoje avanço de uma frente fria pelo oceano, o que favorece a propagação de áreas de instabilidade para o Sul e Zona da Mata mineira, podendo provocar chuva isolada nestas áreas.A tendência é de aumento também da nebulosidade na faixa Centro-Leste do Estado, melhorando os índices de umidade e levado a ligeiro declínio da temperatura. O tempo permanece quente e seco no Oeste e Norte do Estado.