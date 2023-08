Tour pelos jardins e arte de Burle Marx

432

Na orla da Lagoa da Pampulha, belo-horizontinos e mineiros do interior conhecem os jardins e a história da região (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)

Agosto traz a beleza dos ipês amarelos e duas datas importantes para celebrar: os 114 anos de nascimento do paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994) e o Dia Nacional do Patrimônio Cultural (17). Na Pampulha, em Belo Horizonte, os tons da natureza se misturam à memória e criam o clima perfeito para visitação aos jardins concebidos pelo multiartista no conjunto arquitetônico moderno que completa 80 anos. Assim, na manhã ensolarada de ontem, ocorreu mais uma edição especial do “Percursos Pampulha”, intitulada “Jardim como Patrimônio”. Agosto traz a beleza dos ipês amarelos e duas datas importantes para celebrar: os 114 anos de nascimento do paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994) e o Dia Nacional do Patrimônio Cultural (17). Na Pampulha, em Belo Horizonte, os tons da natureza se misturam à memória e criam o clima perfeito para visitação aos jardins concebidos pelo multiartista no conjunto arquitetônico moderno que completa 80 anos. Assim, na manhã ensolarada de ontem, ocorreu mais uma edição especial do “Percursos Pampulha”, intitulada “Jardim como Patrimônio”.









O roteiro começou às 9h no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, mais conhecido com Igrejinha da Pampulha, emoldurado pelos jardins criados pelo paisagista Burle Marx, nascido em 4 de agosto de 1909, seguindo pela orla da lagoa até o Museu Casa Kubitschek. Nesse espaço está em cartaz a exposição “Trama Processo Educativos na Pampulha”.





"É um passeio inspirador e acolhedor. A cada curva da orla, temos um novo cenário, e nosso olhar vai descobrindo ou redescobrindo a paisagem", disse a educadora Vânia Pinheiro. Residente no vizinho Bairro Itapoã, ela se declarou orgulhosa do patrimônio cultural, da história e da intimidade com a região "A Pampulha é o quintal da minha casa".





Na parada em dois mirantes do percurso, os educadores fizeram uma atividade que consistia em desenhar o cenário diante dos olhos, numa lâmina, com caneta hidrocor. Com arte e capricho, a estudante de História Iandry Jéssica Ferreira desenhou o estádio do Mineirão e a Igreja da Pampulha "com algumas árvores e flores". Já a assistente social aposentada Maria Madalena Mansur, que participa de um grupo de bordado na Casa Kubitschek, fez um desenho puxando as linhas da memória e amarrando os fios à paisagem.





Jardineiro fiel Considerado um dos mais renomados paisagistas do mundo, Burle Marx criou uma obra de caráter inovador, incorporando elementos de diferentes contextos, como espécies vegetais descobertas em expedições botânicas, colunas e arcadas coletadas em demolições ou mosaicos e painéis de azulejos. No Conjunto Moderno da Pampulha, ele projetou uma série de jardins para as construções projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), dentre elas os espaços verdes da Casa do Baile, atual Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, MAP e Museu Casa Kubitschek.





Laboratório

As ações neste mês integram o projeto Museus Pampulha, realizado pela PBH em parceria com o Instituto Lumiar. No próximo dia 19, às 10h, nos jardins do MAP, haverá o “LabBioArte – Jardim, com saúde e bem-estar nas cidades”, um laboratório experimental de vivência artística que oferecerá uma experiência única aos participantes, de acordo com os organizadores.