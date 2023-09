Preso homem que simulou ser vítima de 'bala perdida'

438

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), prendeu em flagrante um homem de 21 anos pelo crime de posse irregular de arma de fogo. O rapaz teria atirado em si ao manusear a arma. No entanto, ele alegou aos policiais que teria sido vítima de “bala perdida” ao retornar para a casa, na Região de Ceilândia.

Segundo o delegado-chefe da 19ªDP, Thiago Peralva, o caso ocorreu no dia 7 de setembro. A polícia recebeu a informação de que um homem teria dado entrada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com uma perfuração de projétil de arma de fogo na perna.

À polícia, a vítima contou que estava bebendo com os amigos e teria ido a uma distribuidora, na região do Sol Nascente. Porém, ao retornar para a casa, o homem teria sido alvejado por uma “bala perdida”.

Diante disso, as equipes analisaram as informações e fizeram as diligências. Os policiais civis constataram que, na verdade, a possível vítima tinha um revólver, calibre 38, na residência dele e, possivelmente, se autolesionou ao manusear a arma.

Os policiais apreenderam o armamento apresentando uma munição deflagrada e outras munições na casa do investigado. Além do crime de posse irregular de arma de fogo, o homem de 21 anos poderá responder pelo crime de falsa comunicação de crime. Ele foi encaminhado para carceragem da PCDF e aguardará audiência de custódia.