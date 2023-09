Buscas por escoteiro que sumiu há 38 anos são retomadas

438

Marco Aurélio em foto de 1985. Polícia Civil retoma escavações nesta segunda-feira (18/9) (foto: (arquivo pessoal/ reprodução))

Nesta segunda-feira (18/9), a Polícia Civil vai retomar as escavações em uma área onde o corpo do escoteiro Marco Aurélio Simon pode estar enterrado. O menino, que está desaparecido há 38 anos, sumiu sem deixar vestígios, em Piquete, município de São Paulo.

O escoteiro, que na época tinha apenas 15 anos, sumiu no dia 8 de junho de 1985, depois que ele, três amigos e um líder faziam uma trilha rumo ao cume do Pico dos Marins. Um dos meninos machucou o pé e Marco Aurélio voltou sozinho para tentar ajuda, mas nunca retornou.

Por meio de drones brasileiros, com tecnologia alemã, autoridades identificaram cinco pontos com restos mortais que estariam enterrados no Pico dos Martins.

Para as buscas, parte da trilha dos Marins será interditada. A operação conta com policiais do Vale do Paraíba, peritos do Instituto de Criminalística do setor de arqueologia de São Paulo, além de equipes do Corpo de Bombeiros.

A retomada se deu após reunião realizada na Delegacia Seccional de Guaratinguetá.