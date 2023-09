Policial é atingido por três tiros na frente da filha

438

É a terceira ação de criminosos contra policiais na Baixada Santista nos últimos três dias (foto: Wikimedia Commons/Alexandre Carvalho/A2img)

Um policial militar de 46 anos sofreu um atentado a tiros na noite do sábado (9/9), em São Vicente, litoral de São Paulo. É a terceira ação de criminosos contra policiais na Baixada Santista nos últimos três dias.





policial , cujo nome não foi divulgado, levou três tiros. Ele foi baleado na perna, glúteo e tórax, precisou passar por uma cirurgia e segue internado num hospital da região.



O PM estava acompanhado da filha de 13 anos quando foi atingido, segundo o jornal local A Tribuna. O caso aconteceu no bairro Cidade Náutica.



Uma perícia foi realizada no local e estojos vazios e munições de calibres 380 e 40 foram apreendidos. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a arma de fogo do policial também foi apreendida.





Tentativa de homicídio

O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela Delegacia de São Vicente. "A Deic de Santos realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias do caso e prender os autores do crime", informou a pasta.



Secretário de Segurança diz que Rota está com patrulhamento reforçado na Baixada Santista. Segundo Guilherme Derrite, a tropa de elite da Polícia Militar e demais forças policiais atuam para "identificação, qualificação e detenção dos indivíduos que praticaram os atentados contra os policiais".

Violência no litoral

Desde janeiro, oito PMs foram mortos e 14 feridos, segundo a SSP. O sargento aposentado Gerson Antunes Lima, de 55 anos, varria a rua quando foi alvo dos tiros, na tarde de sexta-feira (8/9), em São Vicente. Os autores dos disparos estavam em duas motos e fugiram.



Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. O sargento chegou a ser socorrido no Pronto Socorro Vicentino, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há informações sobre prisões no caso.





O assassinato ocorreu quatro dias após o fim da Operação Escudo que deixou 28 mortos. Serviços de inteligência do governo de São Paulo trabalham com a possibilidade de o ataque ter sido uma represália do crime organizado em resposta às mortes provocadas pela Operação Escudo, segundo reportagem da Folha.



Também na sexta-feira, uma jovem de 22 anos morreu e três pessoas ficaram feridas, incluindo um PM, durante uma ação policial em Santos. A jovem identificada como Yasmin Isabel Alves do Carmo, que estava na rua no momento dos disparos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Um soldado da PM foi atingido na região do ombro e está internado em observação. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.