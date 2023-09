Dora Figueiredo acusa arquiteta de projeto 'irreal': 'Era um cenário'

438

Vocês já fizeram obra? Como foi? Essa obra me traumatizou tanto que eu nunca mais vou fazer um obra assim na minha vida! Vocês já passaram por obras caóticas? É bem comum isso, o problema é que na internet tudo é perfeito e eu cansei de fingir ter tido o apartamento perfeito.

A influenciadora Dora Figueiredo dividiu as redes sociais após publicar mais um vídeo em que fala sobre sua desilusão com seu apartamento. Ela contou que alugou o local e fechou uma parceria com um escritório de arquitetura para reformá-lo, sem qualquer desconto no valor da locação.



A influencer disse ainda que foi prometido que ela não teria custos com a obra, o que acabou sendo falso.

“Eu nunca mais quero fazer uma obra na minha vida”, afirma. Segundo a influenciadora, foi prometido que a obra seria concluída em três meses, mas acabou levando um ano – tempo em que teve que arcar com os custos de dois apartamentos.

Mesmo assim, após a conclusão da reforma, Dora disse que estava animada para se mudar. Na época, ela fez um tour pelo apartamento para as redes sociais, o que foi a oportunidade de ela perceber alguns pontos negativos. “Foi depois de postar na internet que comecei a ver os problemas. Em primeiro lugar, surgiu uma goteira no apartamento, e ninguém queria resolver. Uma pessoa ficar jogando para outra foi terrível”, lembra.

Dora alugou o apartamento em 2020 e se mudou só no ano seguinte (foto: Reprodução / Instagram / Dora Figueiredo)

Ela ainda cita que teve problemas com o ar condicionado da residência. Dora também acusa ter tido falhas na comunicação. “Eu pedi uma (cama) queen e me disseram que não dava. Mas, quando eu cheguei aqui, tinha uma queen, e eu tinha comprado um colchão de casal e tive que mudar”, conta.

Segundo a influenciadora, foi usada marcenaria na área externa, que acabou se deteriorando com o tempo. “Foi aí que eu percebi que isso aqui era um cenário, um cenário belíssimo para tirar foto e fazer vídeo, mas não para morar”, diz.

Dora afirma que a parte elétrica foi mal feita, já que tem luzes que nunca puderam ser acesas e uma luminária colada com fita adesiva. Porém, o estopim foi uma jacuzzi inflável instalada no terraço.



“Eu queria ter uma jacuzzi, perguntei se dava, e me responderam que sim. Fizeram todo um projeto elétrico, comprei a piscininha. Fui lá, usei e recebi uma notificação judicial do prédio dizendo que eu não poderia ter aquela piscina e que aquilo poderia causar problemas na estrutura do prédio. Coisa que eu acho que deveria ter sido falada para mim e não foi, até porque eu não sou profissional do ramo, então não tinha como saber disso”, reclama.



A influenciadora termina o vídeo dizendo que, depois de um ano morando no local, procurou o escritório da arquiteta para dizer que não estava satisfeita com o serviço. A obra foi feita pelo escritório Doma Arquitetura, comandado por Patrícia Pomerantzeff. A profissional não comentou o caso, mas fez uma publicação nos stories falando sobre ter quase 20 anos de carreira e que a maioria de seus clientes estão satisfeitos. “Prefiro focar sempre no meu trabalho, no conteúdo que agrega”, escreveu.

“Um conselho de uma pessoa madura, de 20 anos lidando com todos os tipos de pessoas: toda a história tem dois lados. Acho importante a gente sempre ouvir os lados. Tenho dois filhos também, e vale dizer que sou uma pessoa experiente com adolescência. Tem clientes que vivem uma adolescência tardia, querem atenção. Dê tempo ao tempo, esfria a cabeça, ninguém é obrigado a continuar com você, é só deixar o cliente livre para seguir com outro profissional; temos a política de devolver a parcela se não seguir o projeto, quando a pessoa faz o pagamento”, declara, se direcionando a outros arquitetos.

Problemas com os proprietários

Nas duas primeiras partes do vídeo, Dora conta que decidiu morar sozinha durante a pandemia e que escolheu o apartamento com a pretensão de comprá-lo, o que seria a justificativa para reformar o local.

Ela disse que as mudanças foram aprovadas pelo proprietário, mas depois o dono do apartamento não abateu o valor da obra nas parcelas da locação. A influenciadora ainda afirmou que comunicou ao proprietário que tinha intenção de comprar o apartamento, mas não deixou o acordo registrado em contrato.

Com isso, o local valorizou, o dono mudou de ideia, e ela não poderá mais comprar ou locar o local. “Resolveram aumentar absurdamente o valor, sendo que uma das coisas que valorizou esse apartamento foi a obra que eu custeei. Ficou pesado para mim, não tenho dinheiro para isso e vou ter que me mudar", declarou.

Dora contou que saiu do apartamento em novembro de 2022 e está em processo de devolução do imóvel. "Realmente virou um caos na minha vida. Agora, finalmente, eu vou devolver esse apartamento e ele não vai mais ser meu. Mas ao mesmo tempo em que é um alívio na minha vida, é o fechamento de um ciclo muito traumático", disse.