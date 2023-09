Professor de academia do DF é preso por pornografia infanto juvenil

Apreensão de celular, computador e tablet de professor de academia do DF preso por armazenar conteúdo sexual de jovens (foto: PCDF/Divulgação)

Um professor de ginástica, de 34 anos, que dá aula em uma academia na Asa Norte da cidade de Brasília, no Distrito Federal foi preso, na noite dessa segunda-feira (4/9), por armazenar vídeos contendo registro de cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) e chegou ao conhecimento dos investigadores após um homem procurar a delegacia e informar que, depois de conhecer o autor em um site de relacionamento, passou a conversar com ele por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas.

Na troca das mensagens, o investigado passou a lhe enviar vídeos contendo cenas de sexo explícito entre um adulto e um garoto. O criminoso sugeriu ao denunciante que eles transassem junto com o garoto. Ele ainda disse que o jovem era afilhado dele.

Espantado com a situação, o homem que registrou a denúncia disse ao suspeito que aquilo que ele estava sugerindo era um crime. Em seguida, decidiu denunciá-lo à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Na manhã dessa segunda-feira, o denunciante compareceu à 5ª DP e registrou uma ocorrência policial informando o ocorrido. Após tomarem conhecimento da situação, os policiais conseguiram identificar o acusado e descobriram que ele era professor de ginástica de uma renomada academia na Asa Norte.

"Tudo não passava de uma fantasia"



Ainda no início da noite dessa segunda-feira, os policiais foram até a academia e conseguiram prender o autor. No celular do suspeito, os policiais encontraram dois vídeos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes.



Mas o conteúdo não era o mesmo que o autor havia enviado para o denunciante. Quando foi perguntado sobre os vídeos e a proposta de transar com um jovem, o autor disse que tudo não passava de uma fantasia e que ele estava fazendo tratamento psicológico para tratar a perversão sexual.

O autor disse que não praticou atos sexuais com crianças ou adolescentes e autorizou que os policiais fossem no apartamento dele, também situado na Asa Norte, para realizarem buscas. No imóvel, a equipe da 5ª DP apreendeu um tablet e um notebook, os quais os investigadores suspeitam que contenham filmes e fotografias com cenas de sexo envolvendo menores de idade.



O material será examinado em perícia da PCDF. Após a busca na residência, o autor foi conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de armazenamento de vídeos contendo cenas de sexo envolvendo crianças ou adolescente. A pena varia de 1 a 4 anos de prisão e multa.

Por ter transmitido vídeos com o mesmo conteúdo, o autor irá responder por este crime em um outro inquérito policial. Ele está sujeito a pena de 3 a 6 anos de reclusão.