Vídeo: assaltante 'abençoa' vítima durante roubo

Um assalto a uma loja em Ponta Grossa, no Paraná, foi gravado por câmeras de segurança. No registro, é possível ver o suspeito do crime, que aponta uma arma para a funcionária da loja, "abençoando" a mulher.

A funcionária estava sozinha na loja no bairro de Uvaranas quando dois suspeitos entraram no local.

Ela chega a dar bom dia para eles antes de perceber que um dos homens tem uma arma longa apontada para ela.

"Deus abençoe. Só me dá o celular. É só um bem. Isso é só um bem. Deus abençoe você", disse o assaltante, em diálogo com a vítima.

Pelas imagens, é possível ver que os suspeitos levam um celular e tentam levar dinheiro da caixa registradora.

Homem 'abençoa' mulher durante assalto, câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito (foto: Redes Sociais/Divulgação)

O caso foi registrado como roubo pela Polícia Militar. No relatório de ocorrência, testemunhas afirmaram que os suspeitos fugiram do local em um carro dirigido por uma terceira pessoa.

Ninguém tinha sido preso até a manhã desta segunda-feira (14/8). O UOL buscou a Polícia Civil para saber se o boletim de ocorrência foi oficialmente registrado, mas não recebeu retorno sobre o assunto até a manhã desta segunda.