Sete suspeitos de planejar assalto morrem em tiroteio com a polícia

Segundo a polícia, os suspeitos reagiram à abordagem e houve o tiroteio na zona rural da cidade de Novo Gama (GO) (foto: Divulgação/ Polícia Militar )

Ao menos sete pessoas morreram em uma ação das Polícias Militares de Goiás e do Distrito Federal no início da madrugada desta quarta-feira (26) contra um grupo suspeito de planejar assalto a uma praça de pedágio em Novo Gama (GO).

Todos os mortos seriam integrantes do grupo criminoso. Segundo a polícia, os suspeitos reagiram à abordagem e houve o tiroteio na zona rural da cidade.

O grupo estaria escondido em uma chácara quando foi localizado pelos policiais. Os policiais chegaram ao local após investigação sobre o planejamento do assalto.



A polícia apreendeu armas e munição com os suspeitos. Nenhum policial ficou ferido na ação.