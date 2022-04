Tiroteio em pousada de luxo deixa dois mortos; influencers são presas

Mulheres chegaram a postar encontro de casais nas redes sociais antes da troca de tiros com a PM - (foto: @oficiallaylla_/Instagram/Reprodução)

Dois homens foram mortos e duas influenciadoras foram presas após uma troca de tiros com a Polícia Militar, na tarde de segunda-feira (11/4). O incidente foi em uma pousada de luxo na Praia do Garcês, em Jaguaripe, sul da Bahia. Segundo informações do G1, o tiroteio começou depois que a PM foi chamada para verificar uma denúncia de que os homens estavam armados.





Os militares relataram que foram recebidos a tiros e, por isso, revidaram. Os suspeitos chegaram a ser socorridos e levados para um hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos. Durante a confusão, as influenciadoras tentaram fugir e foram capturadas pelos policiais. As duas foram identificadas apenas como Laylla e Adrian Grace. A PM disse que os homens são foragidos da Justiça por crimes como tráfico de drogas.

"Elas estavam acompanhadas dos indivíduos. Uma delas disse que tinha um relacionamento com esse indivíduo há muitos anos, sabia que ele era envolvido com o crime, mas não sabia exatamente como era o envolvimento dele com o crime, mas que ela sabia, sim", afirmou ao G1 o tenente coronel Edmundo Assemany, comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus.





No carro usado pelo grupo, foi encontrado um quilo de cocaína. Por isso, segundo o militar, foi lavrado um flagrante contra as mulheres. A PM também apreendeu duas pistolas, dinheiro e cartão de crédito das suspeitas.





Antes de toda a confusão, as mulheres chegaram a fazer postagens nas redes sociais celebrando o dia com os namorados. "Segundou para quem estudou", diz Laylla em um dos stories em que o namorado aparece no fundo. Ele chega a fazer um comentário também ironizando o fato de estar de folga numa segunda-feira, mas a frase é abafada pela música alta que o casal escutava.





A mulher, que tem 38,7 mil seguidores, mantém o perfil aberto no Instagram. Enquanto Adrian Grace, com 56,4 mil fãs, fechou o perfil.