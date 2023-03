Assalto no PA: mãe e filha de 3 anos são feitas reféns por mais de 15 horas

Segundo os familiares da menina, ela havia feito xixi nas roupas e estava com fome. (foto: Reprodução/SBT News)

Após 15 horas mantida em cárcere, uma criança de 3 anos foi libertada de um assalto dentro de um carro em Belém, no Pará. O criminoso abordou um carro de aplicativo em que estavam a mãe e três filhos, na noite dessa quarta-feira (8/3), por volta das 19h.





As informações foram divulgadas pelo portal G1. Segundo os policiais, o motorista conseguiu fugir e pedir ajuda, mas a mãe, de 26 anos, e as crianças, a de 3 e as outras de 7 e 10 anos, ficaram sob custódia do assaltante, que estava armado com uma faca.









A libertação da criança só foi feita quando o companheiro da mulher e pai da menina, Wellington de Oliveira, esteve no local acompanhado dos policiais para colaborar com as negociações. De acordo com parentes, ela havia feito xixi nas roupas e estava com fome.





No local da ação, na Avenida Augusto Montenegro, snipers e atiradores profissionais se posicionaram dentro de uma estratégia para dar fim ao sequestro e libertar a última refém, a mãe. Ela foi libertada duas horas depois da filha, quase 17 horas após o início do crime.





De acordo com a reportagem do G1, a família do criminoso afirmou que ele teria problemas psiquiátricos e teve um surto.