R$ 3,4 mil de resgate: filho forja sequestro para enganar pai no DF

(foto: Divulgação/PCDF) sequestro para tentar tirar dinheiro do pai, de 64 anos. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (09/03), no Setor Habitacional Sol Nascente. Policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) descobriram a farsa após o idoso procurar a unidade policial e relatar a situação. Um jovem de 21 anos forjou o próprio









Enquanto isso, policiais civis montaram uma campana e passaram a monitorar o local. Depois de duas horas, os investigadores identificaram três rapazes suspeitos. Um deles se aproximou da vítima. "Fizemos a abordagem e dois autores foram presos. Contudo, descobrimos que, na verdade, era um falso sequestro orquestrado pelo filho da própria vítima", detalhou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.





Investigações revelaram que, com o dinheiro do sequestro, o jovem pretendia quitar a dívida de uma motocicleta com os outros dois homens. No momento da abordagem, um terceiro envolvido e o filho da vítima conseguiram fugir. Os outros dois foram presos e responderão pelo crime de extorsão. Se condenados, poderão pegar até 15 anos de prisão.