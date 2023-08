Menina de 4 anos morre ao cair do oitavo andar

438

A mãe da criança a encontrou caída na área do jardim do condomínio (foto: Google Street View / Reprodução) Uma criança de quatro anos morreu ao cair do 8° andar de um prédio na zona leste de São Paulo. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (7/8) na Rua Comendador Gil Pinheiro, no Bairro Tatuapé.









Com a ajuda de alguns vizinhos na busca, a mãe da criança a encontrou caída na área do jardim do condomínio. A menina foi levada ao Hospital São Luiz, mas não resistiu.





A perícia e o Istituto Médido Legal (IML) foram acionados. O caso foi registrado como morte suspeita no 30° Distrito Policial de Tatuapé.