'Odeio preto!': polícia investiga racismo em lanchonete no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso e o vídeo foi anexado ao processo (foto: Divulgação/ Polícia Civil do Rio de Janeiro) Um jovem de 22 anos foi vítima de racismo em uma lanchonete do McDonald's, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Parte das ofensas foram registradas em vídeo por outros clientes que estavam no local, na madrugada dessa segunda-feira (31/7). “Odeio preto. Sou obrigada?”, disse a criminosa. A discussão teria começado porque a vítima furou a fila.





Tentando se safar do crime, Amanda falou que “racismo não dá cadeia” e ainda disse que era médica e esposa de um miliciano. Porém, à reportagem do G1, o Conselho Regional de Medicina (Cremerj) respondeu que “não identificou nenhum registro no sistema no nome dela".





Mattheus prestou queixa na 35ª Delegacia de Polícia de Campo Grande e Amanda foi conduzida para a delegacia. Primeiro, ela negou as acusações, depois, quis ficar em silêncio. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso e o vídeo foi anexado ao processo.

*Com informações do G1 e Bom Dia Rio