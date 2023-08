Como um croissant levou à prisão do suspeito de matar PM no Guarujá

438

Soldado da PM Patrick Reis, morto na última semana (foto: Reprodução) Um croissant ajudou a identificar o suspeito de matar um PM da Rota no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Equipes das polícias Civil e Militar encontraram a nota fiscal do salgado no local em que o soldado Patrick Bastos Reis, de 30 anos, foi baleado na última semana.

Os policiais foram até a loja indicada no recibo e usaram as câmeras de segurança instaladas entre o comércio e o local dos tiros para observar possíveis suspeitos. Uma mulher, que seria encarregada de comprar lanches para traficantes da região, foi identificada.

Erickson David, conhecido na região como "Deivinho", negou ter matado o soldado e pediu para a SSP-SP "parar a matança" no Guarujá. "Quero falar para o Tarcisio e o Derrite [secretário de Segurança Pública] parar de fazer a matança aí, matando uma pá de gente inocente, querendo pegar minha família, sendo que eu não tenho nada a ver. Estão me acusando aí. É o seguinte vou me entregar, não tem nada a ver", disse ele em vídeo gravado antes da prisão.



A gravação aconteceu pouco depois da Ouvidoria das Polícias identificar dez mortes. Segundo Tarcísio, porém, foram confirmadas apenas oito. Moradores da região afirmam à Ouvidoria que policiais prometeram assassinar 60 pessoas em comunidades da cidade.

Deivinho se entregou na segunda (31) à polícia, na zona sul de São Paulo.

Ele teria matado Patrick Bastos Reis, soldado da Rota, na quinta-feira (27), segundo as investigações. O policial fazia um patrulhamento na comunidade da Vila Zilda, no Guarujá, quando foi atingido por um tiro no peito.

A defesa afirma que Erickson, de 28 anos, se entregou à polícia para provar sua inocência. Segundo o colunista do UOL Josmar Jozino, ele tem três passagens por roubo e uma por formação de quadrilha.