PM é baleada por criminosos em Santos; veja vídeo

Uma policial militar foi baleada por volta das 6h desta terça-feira (1º) em um ataque de criminosos, em Santos, no litoral paulista. Ela foi atingida por um disparo nas costas, segundo a Polícia Militar. A cabo e um companheiro estavam com a viatura estacionada entre as ruas Evaristo da Veiga próximo da esquina com a Visconde de Cayru, no bairro Campo Grande.

De acordo com informações preliminares que chegaram à PM, três homens desembarcaram de um Honda HRV vinho próximo à viatura e atiraram com fuzis contra os PMs, que revidaram. Vídeo de câmera de segurança mostra quando um carro para próximo à esquina.





Três homens descem com armas longas, viram a rua e atiram. A viatura da PM não aparece na imagem. Na sequência, os homens correm de volta para o carro e fogem do local. A cabo foi socorrida para a Santa Casa.O tiro pegou de raspão nas costas e a bala ficou alojada na perna. O estado dela é estável. A área foi isolada para a perícia e a Polícia Civil foi ao local colher informações. Ninguém foi preso até o momento.

Litoral tem escalada de violência



Na última quinta (27), o policial da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Patrick Bastos Reis morreu e outro ficou ferido após serem atacados na comunidade Vila Zilda, em Guarujá. A polícia desencadeou a operação Escudo para encontrar os responsáveis pelo ataque, de acordo com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.





O tiro pegou de raspão nas costas e ficou alojada na perna. O estado dela é estável (foto: Reprodução)

O suspeito de ter atirado foi preso em São Paulo. Segundo o delegado Antônio Sucupira, titular da delegacia de Guarujá, no litoral paulista, duas mortes ocorreram nesta segunda-feira (31) durante operações policiais no município.Com isso, o número confirmado pela polícia de vítimas ao longo da Operação Escudo é de dez pessoas. No entanto, a Ouvidoria das Polícias de São Paulo apura denúncias de que seriam nove mortes por intervenção policial entre o domingo (30) e esta segunda-feira (31).

Caso essa informação seja confirmada, o total de mortos desde sexta (28), quando teve início a ação policial, pode chegar a 19 — a ouvidoria já apurava outras dez mortes, que teriam ocorrido até a tarde de domingo.

Na manhã desta segunda, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) havia confirmado oito mortes. Em um pronunciamento, o governador defendeu a ação dos policiais e disse que não houve excessos por partes dos agentes.