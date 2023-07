PF faz operação contra homem que convencia mães a abusar filhos no CE

438

Suspeito de aliciar as mulheres já havia sido preso em dezembro (foto: PF/Divulgação) Um homem que aliciava mães e as convencia de abusar sexualmente de seus filhos é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta segunda-feira (31) no Ceará. Estão sendo cumpridos seis mandados de prisão, uma medida cautelar de afastamento do lar e seis mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal.





As investigações começaram em 2022. O grupo utilizava a DarkWeb para entrar em contato com os alvos. A ideia era aliciar as mães para que elas produzissem imagens dos atos criminosos e compartilhassem com o suspeito.





Seis mulheres foram identificadas e são alvos dos mandados de prisão de hoje. As investigadas residem em Fortaleza/CE, Maranguape/CE, Juazeiro do Norte/CE e Belford Roxo/RJ e serão indiciadas pelas práticas dos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, além dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes com penas de até 45 anos de prisão.