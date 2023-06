Produtor suspeito de matar Jeff Machado é preso no Rio de Janeiro

438

Bruno de Souza Rodrigues, suspeito de matar o ator Jeff Machado, foi preso na manhã desta quinta-feira (15/6) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O segundo suspeito de matar o ator Jeff Machado, o produtor Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (15/6) na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O suspeito estava escondido em uma casa no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e não ofereceu resistência à prisão, segundo o portal G1.

Bruno estava foragido desde o dia 1º de junho. O garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, outro suspeito do crime, foi preso no bairro carioca de Campo Grande no dia seguinte.

Os dois são suspeitos de matar o ator Jeff Machado e foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

O cadáver de Jeff foi encontrado em um baú, escondido e concretado no terreno de uma casa alugada, no bairro de Campo Grande, na zona oeste da cidade. A suspeita é de que o ator foi dopado antes de ser assassinado com um fio de telefone.