Um dos suspeito de matar Jeff Machado é preso, e o outro está foragido

Restos mortais de Jeff Machado foram encontrados amarrados dentro de um baú de madeira (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de matar o ator Jeff Machado na manhã desta sexta-feira (2/6). O garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, foi encontrado no bairro carioca de Campo Grande e encaminhado à delegacia. Já Bruno de Souza Rodrigues, de 37, apontado como o segundo suspeito, já é considerado foragido.





Jeander tentou fugir, mas foi capturado. A operação continua nas ruas para encontrar Bruno. Eram 5h da manhã desta sexta quando policiais iniciaram o cumprimento do mandado de prisão temporária dos indiciados no caso. A informação havia sido confirmada em nota oficial do Tribunal de Justiça do RJ, na noite desta quinta-feira (1/6), à Folha de S.Paulo.



A prisão temporária dos dois foi solicitada anteriormente pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio. "O inquérito tramita em segredo de Justiça. Dessa forma, não temos acesso a mais informações", encerra a nota.



Os dois suspeitos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O cadáver de Jeff foi encontrado num baú, escondido e concretado no terreno de uma casa alugada, no bairro de Campo Grande, na zona oeste da cidade.







Em entrevista coletiva, a defesa de Bruno Rodrigues voltou a falar da inocência do produtor de TV e ex-funcionário da Globo, mas admitiu sua participação na ocultação do corpo do artista.



Os advogados também citaram a presença de uma terceira pessoa no cenário do crime -esta pessoa, conforme o depoimento dado por Bruno à polícia, seria o assassino do ator. A versão é contestada pela polícia e advogados da família de Machado.