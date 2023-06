Homem é preso por difamar agente da PRF e divulgar local de blitz em MG

432

PRF destaca que o homem 'encontrava-se em pleno exercício de suas funções laborais no momento em que gravou e divulgou o áudio' (foto: PRF/Divulgação) O administrador de uma concessionária que administra a BR-381 foi preso nessa quarta-feira (31/5) em Perdões, na região Oeste de Minas Gerais, depois de divulgar áudio difamando um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de alertar sobre o local de uma blitz. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (1º/6) em comunicado emitido pela assessoria da instituição policial.

“Após averiguações junto à concessionária, chegou-se à autoria do áudio, e os policiais efetuaram a detenção pela prática, em tese, do crime de difamação”, informa o comunicado, acrescentando que o homem confirmou aos policiais ter enviado a mensagem de alerta em um grupo da região no aplicativo. O celular dele foi apreendido.

A PRF destaca que o homem “encontrava-se em pleno exercício de suas funções laborais no momento em que gravou e divulgou o áudio”, sendo que, conforme o artigo 327 do Código Penal, ele pode ser equiparado a funcionário público, “uma vez que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública”.

Logo, além da prática do crime de difamação, o suspeito poderá responder por atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, conforme expresso no artigo 255 do Código Penal. O funcionário da concessionária foi encaminhado para a Polícia Federal, em Varginha.



