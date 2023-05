Jeff Machado: polícia acredita que três pessoas cometeram crime

438

Corpo de ator de Santa Catarina foi encontrado enterrado dentro de baú e concretado no Rio de Janeiro (foto: Redes sociais/Reprodução)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o principal apontado de ter assassinato do ator Jeff Machado, cujo corpo foi encontrado segunda-feira (22/5) dentro de um baú sob uma laje de concreto, não teria agido sozinho. Os investigadores levantaram que pelo menos mais duas pessoas estão envolvidas no crime e os nomes estão sendo mantidos em sigilo.De acordo com as apurações, Jeff teria sido vítima de um golpe articulado pelo homem que se aproximou dele afirmando ser fotógrafo e agente de talentos. O ator também não teria sido assassinado na casa em que seu corpo foi encontrado, em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense.A dona do imóvel onde o cadáver foi achado, que prestou depoimento horas depois da descoberta, afirmou aos agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) que a casa tinha sido alugada em dezembro do ano passado. O que a Polícia tenta fechar, agora, é a motivação do crime - embora as suspeitas indiquem que o homem apontado como o principal suspeito teria se aproximado de Jeff por interesse.Uma amiga do ator disse, em depoimento, que pertences tinham sido levados da casa de Jeff - um iPhone, um cartão de débito e um notebook -, em Barra de Guaratiba. A polícia fez buscas na casa do principal suspeito, mas não encontrou os pertences supostamente desaparecidos.