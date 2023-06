Jeff Machado pode ter sido dopado e morto com fio de telefone

Preso nesta sexta-feira (2/6), Jeander Vinícius da Silva Braga disse, em depoimento, que o ator Jeff Machado foi morto com um fio de telefone pelo amigo Bruno de Souza Machado, que está foragido. Segundo o suspeito, o ator teria sido dopado antes de ser assassinado. Jeander também afirmou que não havia uma terceira pessoa no dia do crime.

As informações são do portal g1. Ao Correio, a Polícia Civil informou que as "diligências estão em andamento" e que a assessoria da corporação "não tem acesso a informações sobre conteúdo de depoimentos".

Os dois suspeitos foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com o pedido de prisão, o crime foi premeditado por Bruno, com auxílio de Jeander Vinicius. O corpo do ator Jefferson Machado da Costa foi encontrado, em 22 de maio, dentro de um baú que estava enterrado e concretado em um terreno de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.





O advogado da família de Jeff, Jairo Magalhães informou, em entrevista coletiva, que a família do ator sentiu alívio ao saber da prisão de Jeander nesta manhã. "A família aguarda a prisão do Bruno também e está vendo a polícia do Rio de Janeiro trabalhando e trazendo resultado para toda a sociedade", disse. "Com muita celeridade e confiando na Justiça recebemos a notícia do mandado de prisão dos dois envolvidos. Para a família, o Bruno é o principal mentor e responsável por todo esse crime bárbaro. A Justiça começa a ser feita", emendou o advogado da família do ator.

Após a prisão de Jeander, a delegada titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Ellen Souto, afirmou que descartou a hipótese de que havia uma terceira pessoa envolvida no crime — o que contraria a versão da defesa de Bruno de Souza Rodrigues, que está foragido. Em depoimento, dado por Bruno antes do mandado de prisão contra ele ser emitido, ele admitiu a ocultação do corpo de Jeff, mas apontou que uma terceira pessoa teria matado o ator.