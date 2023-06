Gripe aviária no Brasil: Ministério da Agricultura confirma 19 focos

438

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Agriculta na noite desta quinta-feira (1/6). (foto: Pixabay / Divulgação) O Ministério da Agricultura (Mapa) confirmou, em nova atualização, o aumento da quantidade de focos de gripe aviária do subtipo H5N1. O número que antes era 13 subiu para 19, de acordo com as informações divulgadas na noite dessa quinta-feira (1/6).









Os novos focos confirmados da doença são:

No estado do Espírito Santo foram mais quatros focos: nos municípios de Guarapari e Marataízes sendo 3 envolvendo aves trinta-réis de bando (Thalasseus acuflavidus) e 1 envolvendo um pássaro do tipo biguá (Nannopterum brasilianum). Já no Rio de Janeiro foram dois focos. Ambos na espécie trinta-réis de bando.



Confira os focos de H5N1 confirmados até o momento:

O Rio de Janeiro conta no total com 5 focos nas cidades de São João da Barra e Cabo Frio. No Espírito Santo foram confirmados 13 focos. As cidades são: Cariacica, Marataízes, Vitória, Nova Venécia, Itapemirim, Linhares, Serra, Piúma, Guarapari. Já no Rio Grande do Sul foi registrado 1 foco até o momento na Estação Ecológica do Taim.

Sobre a gripe aviária:

A H5N1 é um subtipo do vírus Influenza que impacta, predominantemente, as aves. Os diversos subtipos do vírus da Influenza A podem infectar esporadicamente outras espécies, como mamíferos, incluindo humanos. Os casos de infecção humana registrados são esporádicos, relacionados à exposição sem proteção adequada às aves doentes, não havendo registros de transmissão entre humanos.





Ela se divide em dois tipos:





Influenza aviária de baixa patogenicidade (IABP): geralmente causam poucos ou nenhum sintoma nas aves Influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP): podem causar graves sintomas e altas taxas de mortalidade entre os animais





A influenza aviária foi identificada pela primeira vez em território nacional no dia 15 de maio de 2023 . No entanto, foi diagnosticada em aves silvestres, o que não compromete a condição do Brasil como país livre de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) para o comércio.





A confirmação do aumento do número de focos da doença surge com a confirmação da detecção do vírus da influenza aviária de baixa patogenicidade (H9N2) em um pato de vida livre , da espécie Cairina moschata, na cidade de Pará de Minas, no estado de Minas Gerais.