Dois casos de gripe aviária grave são confirmados no Brasil

Confirmação de casos de gripe aviária grave foi feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil) O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou a contaminação de duas aves silvestres pelo vírus H5N1, causador da gripe aviária. Os animais estavam em Marataízes e Vitória, cidades do litoral do Espírito Santo. Mesmo com os casos, a pasta afirma que a condição do país em ser um território livre da doença de alta patogenicidade, ou seja, que pode causar graves sinais clínicos e altas taxas de mortalidade.

De acordo com o MAPA, a infecção de humanos pelo vírus acontece, principalmente, por meio do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas. Assim, a pasta reforça o pedido para que caso aves doentes sejam encontradas, a população acione o serviço veterinário local. “Não se deve tocar nem recolher aves doentes. A doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos."









“A depender da evolução das investigações e do cenário epidemiológico, novas medidas sanitárias poderão ser adotadas pelo MAPA e pelos órgãos estaduais de sanidade agropecuária para evitar a disseminação de IAAP ( Influenza Aviária de Alta Patogenicidade) e proteger a avicultura nacional”, afirmou o Ministério da Agricultura, em comunicado oficial.