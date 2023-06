Justiça concede saída temporária a Nardoni, Cravinhos e Lindemberg

438

Conhecidos por casos de repercussão nacional, Nardoni, Cravinhos e Lindemberg ganharam direito à "saidinha" devido a bom comportamento (foto: Futura Press / Folhapress)

A Justiça autorizou a saída temporária de 112 presidiários da Ala de Progressão Provisória da Penitenciária 2 de Tremembé. A liberação, conhecida como 'saídinha', começa nesta terça-feira (13) e vai até a próxima segunda-feira (19). Entre os beneficiados estão Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves, cujos casos ganharam notoriedade nacional. A concessão ocorre em razão da lei de execução penal, que permite a liberação temporária de detentos com bom comportamento.

Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de reclusão pelo homicídio de sua filha Isabela, de 5 anos, ao atirá-la do 6º andar de um edifício em São Paulo, em março de 2008. Já Cristian Cravinhos foi sentenciado a 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia Richthofen, seus ex-sogros, em outubro de 2002.

Outro detento incluído na lista é Lindemberg Alves Fernandes, condenado a 39 anos de prisão pelo assassinato de sua namorada Eloá Pimentel, em outubro de 2008. Antes de tirar a vida da jovem, que tinha apenas 15 anos na época, Lindemberg a manteve refém por mais de 100 horas em um apartamento em Santo André.

A Penitenciária 2 de Tremembé é conhecida popularmente como 'unidade vip', já que abriga presos com formação de nível superior. No estado de São Paulo, aproximadamente 40 mil detentos serão beneficiados com a saída temporária.