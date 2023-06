Vereador fracassa ao propor dia da esposa do pastor evangélico

438

Câmara Municipal de Guaratinguetá (foto: Google Street View/Reprodução)





À época, ao justificar a pertinência do projeto, Almeida pontuou que "um dos papéis mais importantes na igreja é o da esposa de um pastor".





“Ela está em uma posição única para encorajar, orar e apoiar o homem encarregado de liderar e pastorear uma congregação. Seu trabalho, às vezes, não é reconhecido e é realizado nos bastidores, porém significativo e importante”, avaliou.

No entanto, o projeto acabou sendo rejeitado por quatro votos contrários e três a favor. Com isso, o PL 14/2023 está em fase de arquivamento.





"Dia municipal da esposa de pastor evangélico."



Parabéns aos vereadores de Guaratinguetá. Sobrando tempo e faltando noção.#vergonhagospel https://t.co/h0tO2HeEZ4 %u2014 Sérgio PAVArini (@pavarini) June 8, 2023



E um vereador de Guaratinguetá que, demonstrando tempo livre em excesso, propôs uma Lei para criar o "Dia Municipal da Esposa do Pastor Evangélico" ? %uD83E%uDD21 pic.twitter.com/CNthcWMjgg %u2014 Juliana Rocha (@juddyrocha) June 7, 2023 Nas redes sociais, a proposta foi alvo de críticas. “Sobrando tempo e faltando noção”, disse um usuário no Twitter. Na mesma toada, outro perfil afirmou que o vereador está “demonstrando tempo livre em excesso”. Uma terceira publicação qualifica o projeto de lei como “absurdo”.

O projeto de lei que tramitava na Câmara Municipal de Guaratinguetá prevendo a criação do “Dia Municipal da Esposa de Pastor Evangélico” foi rejeitado em sessão ordinária no Legislativo do município situado no estado de São Paulo, no último dia 7 de junho.