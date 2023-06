Suposta bomba levada por passageiro era pacote de coxinhas, diz PF

O voo partia do Aeroporto Internacional das Cataratas para Santiago, no Chile, por volta de 21h deste domingo (11/6).

Uma ameaça de bomba fez o aeroporto de Foz do Iguaçu (PR) ser fechado na noite de domingo (11). O pacote, no entanto, tinha coxinhas.

Um dos passageiros disse à comissária de bordo que estava com uma "bomba". O voo partia do Aeroporto Internacional das Cataratas para Santiago, no Chile, por volta das 21h.