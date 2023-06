Homem tem mão decepada por espada em Manaus

Nas imagens ainda é possível perceber que a vítima até tenta se defender dos golpes e foge para fora do estabelecimento, correndo pela rua. Já do lado de fora, após mais tentativas de golpe com a espada por parte do suspeito é que a mão do homem foi decepada.De acordo com a polícia, ainda não se sabe a motivação do crime ocorrido no Bairro Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus. O homem foi socorrido pela Polícia Militar, recebeu os primeiros socorros pelo Samu e foi levado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.