VEJA O VÍDEO: homem em surto psicótico invade Igreja no Padre Eustáquio

Homem foi encaminhado para Centro de Referência em Saúde Mental (foto: Crédito: Jornal do Padre Eustáquio)





Um idoso, de 76 anos, precisou ser imobilizado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) durante um surto psicótico dentro do Santuário da Saúde e da Paz, na tarde do sábado (1º/4), no bairro Padre Eustáquio, região Noroeste de Belo Horizonte.









Segundo informações da PMMG, os militares da base comunitária do bairro foram acionados por funcionários da Igreja. O homem estava deitado no chão e se debatendo quando a primeira equipe chegou para atender a ocorrência, por volta das 16h45. Ele proferia palavras que não eram possíveis de identificar.





O homem então se levantou e começou a correr pela Igreja de modo agitado, colocando em risco a integridade física dos fiéis que esperavam o início da missa. Os militares precisaram pedir apoio para conter o idoso.





O idoso também chegou a correr em direção ao altar, próximo ao padre, mas os militares conseguiram aplicar técnicas de imobilização para evitar possíveis agressões.





Já sob custódia da PMMG, o homem foi encaminhado para o Centro de Referência em Saúde Mental Álcool e Drogas (Cersam) da Pampulha.





As imagens abaixo foram divulgadas a partir do veículo hiperlocal Jornal Padre Eustáquio, em Belo Horizonte.