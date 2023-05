Vídeo: cratera de 2,5m de profundidade se abre e engole irmãos, no Rio

Dois irmãos foram engolidos por uma cratera de 2,5 metros de profundidade que se abriu no meio da calçada da rua Conde de Bonfim, na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Apesar do fato ter acontecido no último dia 24 de abril, as imagens só foram divulgadas nessa terça-feira (16/5). As informações são do G1.