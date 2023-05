Vigilante é encontrado morto dentro de escola

A polícia afirmou que as câmeras de monitoramento do local foram violadas pelos autores (foto: Google Maps)

Um vigilante foi morto a tiros, na noite dessa terça-feira (16/5), dentro da Escola Estadual Dr. João Navarro Filho, localizada no bairro Valentina Figueiredo, em João Pessoa, capital da Paraíba. O corpo do homem, de 41 anos, foi encontrado com perfurações no pescoço e nuca por um colega de trabalho, por volta das 6h desta quarta (17).