Entregador por aplicativo reage à rotina no escritório, e vídeo viraliza

Segundo o público, o motoqueiro demonstrou na prática a teoria defendida pelo filósofo Karl Marx (foto: Reprodução/TikTok ) Um vídeo em que um entregador do iFood reage à suposta rotina no escritório da empresa, comparando à desigualdade para quem trabalha na rua, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (15/5). A diferença nos hábitos gerou revolta do público: "Baita crítica social sem dizer um 'a'".









O vídeo viralizou no mesmo dia em que os entregadores e motoristas que prestam serviços a aplicativos entraram em paralisação parcial. A principal reivindicação dos motoristas é o aumento do repasse da plataforma para os trabalhadores.





Debate na web

A reação do entregador causou intensa discussão na internet. Por um lado, as pessoas destacam que o tratamento para os motoristas é injusto.





“A diferença de trabalhar no ifood e para o ifood”, comenta um perfil.

o escritorio do ifood cheio das coisas mas vai os motoboys do app falarem de direitos trabalhistas pra ver se nao acham um absurdo pic.twitter.com/2Dt5Zl7sEg %u2014 juma juridico ted lasso (@minervahghwood) May 15, 2023

Em contrapartida, há quem defenda que os motoristas não são funcionários e sim prestadores de serviço. Apontam também a diferença existente na escolha profissional e conhecimento de cada um. “Cada um com sua profissão e especialização. Tudo ok”, afirmou uma pessoa nos comentários do vídeo do motoboy.

Isso é o mercado, Os entregadores são voluntários. Isso tudo é contrato. Quando os entregadores começarem a sair da plataforma por causa das condições ruins o Ifood vai ter de melhorar as condições dos entregadores sem eles o Ifood não funciona. %u2014 U Outro Cara (@UOutroCara) May 15, 2023





O que chama atenção da maioria dos espectadores é a crítica social despretensiosa que surge com o vídeo. Segundo o público, o motoqueiro demonstrou, na prática, a teoria defendida pelo filósofo Karl Marx, em que ele destaca a divisão de classes e a exploração de uma classe privilegiada sobre os operários.