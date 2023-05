Balão cai em aeroporto no Rio e provoca chamas em avião

Momento em que agentes do aeroporto apagam as chamas causadas pela queda do balão em avião da Azul (foto: Reprodução)

Um balão caiu e pegou fogo ao atingir uma aeronave no Aeroporto Santos Dumont, Zona Sul do Rio de Janeiro, neste domingo (14/5). O avião da empresa Azul estava estacionado e sendo abastecido no momento do acidente.