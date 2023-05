MT: criança autista de 3 anos morre ao ficar trancada dentro de carro

Heitor Brito Wuaden era diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) e, segundo a família, gostava de brincar dentro do veículo (foto: Divulgação)

Uma criança de 3 anos morreu em Mato Grosso, após ser encontrada dentro do carro desacordada pela mãe, no município de Guarantã do Norte (715 km de Cuiabá), no último sábado (13/5). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.









Leia também: Mulher finge se passar por autista para não usar máscara em shopping; veja O pai do menino disse que ele, a esposa e o filho chegaram em casa por volta das 13h daquele dia e foram dormir. Quando a mãe acordou e sentiu falta do filho, ela foi procurar por ele e o encontrou dentro do carro, desfalecido.

Segundo a Polícia Civil, responsável pelo caso, Heitor foi levado ao hospital, mas, apesar das tentativas de reanimá-lo, teve a morte confirmada no domingo (14/5).



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro