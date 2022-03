Mulher finge se passar por autista para não usar máscara em shopping; veja

Uma pernambucana compartilhou, na última quarta-feira (23/3), nas redes sociais, um vídeo contando que fingiu se passar por autista para não precisar usar máscara de proteção em um shopping do Recife, onde ainda é obrigatório o uso.

A postagem causou revolta nos internautas, que a denunciaram. O vídeo foi derrubado em seguida pelo Instagram. Nathasha Borges, a mulher que aparece nas imagens, no entanto, repostou a história no feed da rede social. O caso chegou a Polícia Civil do estado, que abriu investigação.