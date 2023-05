Motoristas de app organizam paralisação nacional para a segunda (15/5)

FEMBRAPP considera valores pagos aos motoristas de aplicativo "inaceitáveis" (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Motoristas de aplicativo organizam uma paralisação nacional para a próxima segunda-feira (15/5). Os profissionais, que reivindicam reajuste nos repasses feitos pelos apps de transporte, prometem um protesto pacíficio e silencioso, no qual irão desligar todos os apps e não aceitar corridas no dia.









Segundo Paulo, a mobilização é dos motoristas, mas as organizações por ele presididas apoiam o movimento. “O movimento é orgânico, dos motoristas em todo Brasil e não tem uma liderança específica, porém as associações e até mesmo a FEMBRAPP estão no apoio”.





Em nota, a FEMBRAPP afirmou que “manifesta total apoio à iniciativa dos motoristas e considera a paralisação como uma forma legítima de protesto e enfatiza que as empresas de aplicativos precisam ser responsáveis por garantir boas condições de trabalho e repasses justos aos motoristas”.

Veja também: Postos de saúde de BH estarão abertos neste sábado





A federação disse, ainda, que “é inaceitável que os motoristas continuem a trabalhar recebendo valores tão baixos como os ofertados atualmente”.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com as empresas Uber e 99, mas até a publicação da matéria ainda não havia recebido posicionamento.