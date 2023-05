Mãe de bebê encontrado em SP foi convencida a doá-lo, diz delegada

O bebê foi encontrado na segunda-feira (8) dentro de um carro com um casal na capital paulista (foto: Reprodução/PMSP/ Correio Braziliense )



A mãe do bebê de 2 anos que desapareceu em Santa Catarina e foi encontrado em São Paulo foi convencida a doá-lo. É o que afirma a delegada Sandra Mara, responsável pela investigação.





De acordo com a delegada, “a mãe tem uma fragilidade emocional muito grande”. “Ela foi convencida por conta dessa fragilidade dela. Ela é muito jovem, ficou grávida com 19, 20 anos”, declarou.





Durante coletiva nesta terça-feira (9/5), Sandra também falou sobre o pai do menino. “A criança está somente registrada no nome da mãe, mas nos foi apontado um possível pai. Nós cumprimos mandado na casa dele também, de todas as pessoas que foram indicadas pela investigação”, informou.





O bebê foi encontrado na segunda-feira (8) dentro de um carro com um casal na capital paulista. Os dois foram presos em flagrante por tráfico de pessoas. Em audiência de custódia, a Justiça de São Paulo converteu a prisão da dupla em preventiva.





A polícia pretende apurar se houve algum tipo de troca financeira na doação, apesar de a mãe negar ter recebido qualquer vantagem. “Nós só teremos essa certeza com a quebra do sigilo bancário de todos os envolvidos”, explicou a delegada do caso.









