Mãe pula em cima de pitbull para tentar salvar filho de 10 anos

Um garoto de 10 anos foi atacado por um pitbull enquanto brincava na frente de casa em Nova Odessa (SP) na segunda-feira (8/5). Ao ver o filho sendo atacado pelo cão com diversas mordidas, a mãe do garoto pulou em cima do animal para tentar separá-lo do filho, que teve uma das orelhas totalmente decepada, conforme boletim de ocorrência.