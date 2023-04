Vídeo flagra momento em que pitbull invade escola no Rio de Janeiro

As imagens do cachorro dentro da escola circula nas redes sociais (foto: Reprodução/Twitter/@Lambisgovski)

Um pitbull invadiu uma escola na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, assustou alunos que estavam no pátio da instituição e mordeu um adolescente. O episódio, que foi registrado em vídeo, ocorreu enquanto os estudantes estavam no intervalo, na quarta-feira (12/4).

As imagens do cachorro dentro da escola circulam nas redes sociais. É possível ver o momento em que o animal se aproxima dos alunos e alguns meninos sobem em uma grade. Outro registro publicado na internet mostra alguns estudantes em cima de uma mesa com o intuito de se proteger contra o animal, mas ele consegue alcançar e morder a perna de um dos jovens.





Apesar de, pelas imagens, a mordida do pitbull ter sido rápida e o aluno ter conseguido se desvencilhar do animal sem precisar da ajuda de outras pessoas, a família do garoto - que não será identificado pelo Correio em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - disse ao portal G1 que foi necessário dar pontos no ferimento.



O garoto foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois encaminhado para o hospital da região, onde tomou vacina antirrábica. De acordo com os familiares do estudante, outras duas crianças ficaram feridas.



Leia também: Saiba por que compartilhar fotos de Marília Mendonça morta é crime



O cachorro teria entrado na escola no momento em que o portão foi aberto para o atendimento de pais de alunos. Não se sabe quem é o dono do animal, mas a delegacia de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, ficou responsável por averiguar e esclarecer o caso.