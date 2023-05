Menino de 2 anos desaparecido em SC é encontrado com casal em São Paulo

O menino Nicolas Areias Gaspar, de 2 anos, que estava desaparecido em Santa Catarina desde 30 de abril foi encontrado nessa segunda-feira (8/5) pela Polícia Militar de São Paulo, que avistou o menino dentro de um carro com um casal, no bairro Tatuapé, na zona leste da capital paulista.

Os suspeitos são uma mulher de 41 anos e um homem de 52, donos do carro, um Hyundai/Creta branco, com a placa adulterada. A PM prendeu os dois em flagrante, aprendendo o carro e celulares de ambos.

Segundo o G1, a mulher disse à PM paulista que a mãe biológica havia doado a criança. A suspeita apresentou a certidão de nascimento do menino, afirmando que naquele momento estava indo ao fórum justamente para regularizar a situação.

A Polícia Civil rastreou o carro desde sua saída de Santa Catarina até a capital paulista, onde agentes ficaram de vigia em frente à casa até o casal sair com o menino.

As autoridades desconfiam que os suspeitos praticam tráfico de pessoas. A defesa do casal não quis se pronunciar.

Em uma entrevista a uma emissora de rádio de Santa Catarina, a delegada do caso fala que ainda não sabe se a criança foi sequestrada ou se a mãe entregou a criança, mas que segue apurando o desaparecimento.

O menino, que desapareceu em São José, deve se encontrar com os familiares nesta terça-feira (9/5), quando retorna ao Estado, em um voo com avião da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC).

De acordo com o artigo 242 do Código Penal , registrar o filho de outra pessoa como próprio é um crime com pena prevista de 2 a 6 anos de reclusão.