COVID-19: São Paulo registra primeiro caso da variante Arcturus

A capital paulista confirmou nessa segunda-feira (1º) o primeiro caso da variante XBB.1.16 da COVID-19, também conhecida como Arcturus. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o paciente é um homem de 75 anos, acamado e com comorbidades, que apresentou os sintomas de síndrome gripal e febre persistente no dia 7 de abril.

De acordo com as informações, ele foi encaminhado para atendimento em um hospital privado de São Paulo e recebeu alta médica na última quinta-feira (27). O homem possui o esquema vacinal completo contra a COVID-19, inclusive, com a dose da Pfizer bivalente.