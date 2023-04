Prédio desaba em Olinda e pelo menos duas pessoas morrem; buscas continuam

As buscas por possíveis vítimas ainda estão acontecendo na manhã desta sexta-feira (28/4) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma parte de um prédio desabou em Olinda, no Grande Recife, na noite desta quinta-feira (27/4). As buscas por possíveis vítimas ainda estão acontecendo na manhã desta sexta-feira (28/4).



Até o momento, duas pessoas foram tiradas dos escombros sem vida, uma adolescente e um homem. Outras cinco pessoas foram retiradas com ferimentos.





Estamos mobilizados para prestar toda assistência para as vítimas do Edifício Lene, que desabou há pouco, em Jardim Atlântico.



Todas as secretarias de Olinda seguem de prontidão para ajudar no que for preciso. %u2014 Professor Lupércio (@prof_lupercio) April 28, 2023

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local tinha cerca de 16 pessoas no momento do desabamento e pelo menos duas ainda estão desaparecidas.

Pelo Twitter, o prefeito de Olinda, Professor Lupércio, disse que todas as secretarias do munícipio estão de prontidão para ajudar no que for preciso. "Estamos mobilizados para prestar toda assistência para as vítimas do Edifício Lene, que desabou há pouco, em Jardim Atlântico", disse.

A governadora do estado, Raquel Lyra, também disse que o governo de Pernambuco prestará todo o apoio necessário. "Acabo de receber a notícia do desabamento de um prédio em Jardim Atlântico, Olinda. Os Bombeiros já estão atuando na ocorrência e no socorro de possíveis vítimas", afirmou.

Acabo de receber a notícia do desabamento de um prédio em Jardim Atlântico, Olinda. Os Bombeiros já estão atuando na ocorrência e no socorro de possíveis vítimas. Ficaremos atentos ao trabalho. O Governo de Pernambuco prestará todo o apoio necessário. %u2014 Raquel Lyra (@raquellyra) April 28, 2023

De acordo com informações do Diário de Pernambuco, o prédio estava condenado e desocupado há anos.