Homens disfarçados de militares do Exército são presos com 1,5t de maconha

Homens fardados de exército são presos transportando quase uma tonelada e meia de maconha (foto: PRF/Divulgação)

Dois homens de farda, que dirigiam um furgão disfarçado de veículo oficial do Exército Brasileiro, foram presos nesta semana, no Rio Grande do Sul, transportando 1.481,38 kg de maconha.









Um dos policiais, que já foi militar, percebeu que os adesivos do furgão não estavam de acordo com os símbolos verdadeiros do Exército, e então os agentes decidiram parar o veículo.





Na abordagem, os policiais depararam com os dois ocupantes do furgão vestidos com fardamento similar aos usados pelo Exército. Ao vistoriarem o veículo, encontraram vários fardos de maconha na parte interna.

PRF prende furgão disfarçado de veículo do Exército Brasileiro (foto: PRF/Divulgação)

Os dois homens, de 29 e 34 anos, moradores de Cascavel (PR), não têm qualquer relação com o Exército Brasileiro. Eles disseram aos agentes que levavam a droga até Porto Alegre, e que já tinham feito esse trajeto outras vezes.

Eles não informaram onde obtiveram os fardamentos e tampouco onde realizaram a caracterização do furgão, originalmente emplacado em São Paulo.

Os dois foram presos e encaminhados à PF de Santa Cruz do Sul/RS. O valor estimado do prejuízo financeiro aos criminosos é de mais de 3 milhões de reais.