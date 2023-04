Filho abandona pai idoso em padaria por estar cansado de cuidar dele

Suspeito relatou que pai dava 'muito trabalho' por sofrer com crises psicóticas devido a Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) (foto: Reprodução / TV Anhanguera)

Imagens de circuito de segurança mostram o momento em que um homem de 35 anos abandona o pai idoso, de 65 anos, em uma padaria em Luziânia (GO), cidade do entorno do Distrito Federal. De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), o suspeito relatou que o idoso dava “muito trabalho” por sofrer com crises psicóticas devido a Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs).

Ainda de acordo com informações da polícia, o acusado explicou que estava cansado de ajudar a mãe a cuidar do idoso, que desde 2016 depende dos familiares. A vítima teria comportamento agressivo e, por isso, o homem abandonou o pai no estabelecimento com a esperança de que alguém no posto policial, que fica próximo ao local, o encontrasse e o acolhesse.

A corporação foi acionada por uma atendente do local, que notou que o idoso estava sozinho há mais de duas horas. Durante o período em que ficou no local, os funcionários da panificadora precisaram ajudar o idoso a se alimentar e a ir ao banheiro. O suspeito foi preso pela PM em casa de familiares no domingo ( 23/4), algumas horas após o abandono.

A PM chegou até o suspeito pela placa do veículo, que foi filmada por câmeras de segurança. Ao ser abordado, o homem disse que o pai estava no hospital, mas acabou preso por abandono de incapaz e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Fabiano Medeiros, delegado responsável pelo caso informou que a PCGO irá ouvir testemunhas, além da vítima e do suspeito para tentar entender o que motivou o crime e como era a relação da vítima com a família.