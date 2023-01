Sacadas de prédio desabam em Balneário Camboriú; veja vídeo

As sacadas de um prédio no litoral norte da cidade de Balneário Camboriú desabaram na tarde dessa quinta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos nesta ocorrência. As sacadas de um prédio no litoral norte da cidade de Balneário Camboriú desabaram na tarde dessa quinta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos nesta ocorrência.









De acordo com a Defesa Civil de Balneário Camboriú, seis apartamentos estão interditados (foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os militares estiveram no local o e realizara a retirada dos moradores de dentro do edifício. Logo em seguida, a Defesa Civil do município foi até o prédio com a equipe técnica para avaliar a situação do imóvel.





Segundo o órgão, não houve dano estrutural no restante do prédio. As avarias foram localizadas apenas na parte das sacadas de seis apartamentos, que foram interditados.









Medidas tomadas





De acordo com Melo, moradores de outros apartamentos foram autorizados a voltar para suas casas com a condição de que não usassem as sacadas dos imóveis.





A instituição notificou o condomínio a fazer o laudo de avaliação da situação do edifício, remoção dos entulhos e a execução do serviço de reconstrução. Também foi solicitado que as outras sacadas fossem 'escoradas' de maneira preventivamente.