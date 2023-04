Igreja Batista da Lagoinha frequentada por Bolsonaro terá filial no Leblon

Culto atualmente acontece no Teatro Clara Nunes, com capacidade para 800 pessoas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Igreja Batista da Lagoinha da Zona Sul do Rio de Janeiro, frequentada pela família Bolsonaro, anunciou que também realizará seus cultos na sala Marília Pêra, no Teatro Leblon. O anúncio foi feito nessa terça-feira (25/4) por meio de publicação no Instagram.





A instituição já realiza cultos no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, às terças e aos domingos desde 2021. O espaço, que comporta 800 pessoas, vive lotado.







O Teatro do Leblon estava lutando para não fechar as portas. Segundo reportagem da Veja Rio, a sala Marília Pêra estava fechada desde o ano passado, quando perdeu o patrocínio, devido às dificuldades financeiras de manter o local.



A Igreja evangélica é a mesma frequentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle. Nas redes sociais, o pastor Felippe Valadão, pastor sênior da filial, celebrou: "A igreja de Jesus, Zona Sul, viverá um novo começo como nunca antes em sua história, a glória da segunda casa será maior que a da primeira".

