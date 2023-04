Ex-campeão do UFC lutará vendado contra atleta deficiente visual

Festival é inspirado no ator e ex-fisiculturista Arnold Schwarzenegger (foto: Divulgação/ Arnold South América 2023)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Deiveson Figueiredo, ex-campeão do UFC, vai se aventurar no tatame ao enfrentar, de olhos vendados, o paratleta Dione Silva, deficiente visual, numa luta de jiu-jitsu adaptado. O confronto acontecerá no próximo sábado, dia 15.





O atleta paraense foi convidado a participar do Desafio da Eficiência, que faz parte do evento multiesportivo Arnold South America 2023, na capital paulista.





Natural de Santa Catarina, Dione Silva conheceu o jiu-jitsu após perder a visão, em 2014. Ele é o atual campeão brasileiro de jiu-jitsu paradesportivo.





Além do Desafio da Eficiência, a Arnold South America também será palco do campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu Paradesportivo, organizado pelas entidades da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu Paradesportivo e pela Jiu-Jitsu Paradesportivo Nacional.





Surpreso e lisonjeado





"Quando recebi o convite, fiquei surpreso e lisonjeado. Sei que as pessoas no Brasil que possuem qualquer tipo de dificuldade, seja ela física ou não, enfrentam muitos problemas e precisam fazer muito para ter um pouquinho de notoriedade", declarou Deiveson.





"Então, se de alguma forma posso ajudar a fortalecer essa classe, eu quero sim estar próximo e fazer o possível para que eles alcancem esse reconhecimento, patrocínios e mais mídia, por exemplo", completou.

De acidentado a campeão brasileiro





Dione pratica o jiu-jitsu há cinco anos. Ficou cego em 2014 após um acidente, e revelou que o esporte, aos poucos, mudou a sua vida. O atleta ocupou o lugar mais alto do pódio na categoria absoluto (em que participam pessoas com diferentes graus de deficiência visual) e na categoria B1 (cego total), no 3º Campeonato Brasileiro da modalidade, em 2022. As conquistas foram obtidas em competição realizada na cidade de São José, Santa Catarina.





"O esporte me ajudou a superar barreiras. Depois do acidente fiquei muito tempo parado e, então, conheci o jiu-jitsu. E foi aí que a minha vida voltou a andar no trilho. Na sequência, vieram as competições. Já no primeiro brasileiro fiquei com o terceiro lugar; nas disputas pelo estado, também coleciono medalhas e troféus. Essas medalhas me dizem que estou no caminho certo, pois a vontade de vencer supera todos os obstáculos. Nunca desista!", disse Dione Silva.