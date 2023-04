Embarcação afunda, uma pessoa morre, e duas estão desparecidas em Bertioga

Naufrágio em Bertioga: testemunhas afirmam que os sobreviventes foram encontrados agarrados a pedaços de madeira e isopor (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma pessoa morreu, e duas continuam desaparecidas após uma embarcação naufragar na madrugada deste sábado (8/4) em Bertioga, no litoral de São Paulo.



Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), 12 pessoas estavam a bordo quando a embarcação foi atingida por fortes ondas. O acidente ocorreu a cerca de 1 km do Canal de Bertioga, próximo ao centro da cidade.





Ainda segundo os bombeiros, a pessoa que morreu era um homem de 68 anos. Na manhã deste sábado, a corporação segue fazendo buscas na região para encontrar os outros dois desaparecidos, que tem 64 e 65 anos.



Testemunhas afirmam que os sobreviventes foram encontrados agarrados a pedaços de madeira e isopor. Todos estavam com cheiro de combustível da embarcação, exaustos e com hipotermia.





Leia também: Professor se veste de morte para conscientizar turistas em Bertioga



Segundo o relato, o socorro veio após um dos dois tripulantes conseguir nadar até a praia e chegar, após perder as roupas no naufrágio, até o Hotel 27. Em choque, já debaixo de um cobertor, ele contou do naufrágio: "meu barco afundou, tem mulheres e idosos."



Um funcionário do hotel ligou para o pescador Rodrigo Vidal, 47, que acionou os colegas que trabalham no cais.



Um dos primeiros a ser encontrado foi o piloto do barco, agarrado a um botijão de gás. Depois, o filho de um dos pescadores ouviu gritos na água.



Depois, com a ajuda dos bombeiros, eles acharam mais três pessoas, já cansadas de tanto nadar. Eram parte do grupo de amigos e familiares que haviam alugado o barco. Depois, outras quatro pessoas foram encontradas com vida. "Mais cinco minutos e acho que eles morriam", disse Vidal.

Onde ocorreu o naufrágio

O naufrágio ocorreu a cerca de um quilômetro da praia. O grupo voltava da ilha Montão de Trigo, onde haviam ido pescar. Segundo os relatos dos pescadores, a embarcação virou pouco antes de 0h, e os pescadores partiram para o resgate a 1h10.



Defesa Civil alertou ainda na quinta-feira (6/4) para a ocorrência de fortes chuvas e ventos em todo o litoral paulista.

Leia também: Surfistas relatam clima de terror por novos ataques de tubarões em Recife

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região litorânea entrou em estado de alerta vermelho para fortes chuvas na sexta-feira (7/4), com a possibilidade de precipitação acima de 100 mm em 24h.



As pancadas de chuva ocorrem pela chegada de uma frente fria que veio da região oceânica próxima ao litoral do Paraná e se espalhou pelo litoral paulista, e agora segue em direção ao estado do Rio de Janeiro.