Internauta compara procissão da Semana Santa com a Ku Klux Klan

A Procissão do Fogaréu acontece toda quarta-feira da Semana Santa, em Goiás, desde 1745

Na Semana Santa, cada cidade tem seus ritos tradicionais. Em Goiás (GO), há uma manifestação religiosa de origem medieval, com quase 300 anos de história. A chamada Procissão do Fogaréu acontece na quarta-feira que antecede a Sexta-feira da Paixão e foi realizada neste ano no último dia 5 e reuniu 60 mil pessoas. As imagens da celebração circularam nas redes sociais e foram questionadas por um internauta, que comparou o rito à Ku Klux Klan, grupo supremacista branco dos Estados Unidos.

A encenação, que surgiu em 1745, reproduz a prisão de Jesus Cristo. No rito, as luzes da cidade são apagadas por volta da meia-noite. Um grupo de 40 pessoas, chamadas de farricocos, representam os soldados romanos que prenderam Jesus. Os passos são marcados por tambores e as tochas servem para iluminar o caminho. Durante a procissão, os farricocos vestem roupas coloridas e chapéus pontudos que tampam a face, com apenas dois buracos para os olhos.

É justamente a vestimenta que foi relacionada à Ku Klux Klan. Criada nos Estados Unidos, por volta de 1865, a Ku Klux Klan (KKK, na sigla) representava os ideais supremacistas brancos, especialmente após o fim da Guerra Civil Americana. A organização promovia atentados contra os negros recém-libertos, com assassinatos e torturas. Os brancos que defendiam os direitos dos negros também eram perseguidos.

Um dos maiores símbolos da KKK é uma vestimenta branca, com um capuz cônico da mesma cor, que também esconde o rosto. A ideia era esconder a identidade daqueles que praticavam a violência, além de intimidar as vítimas. A semelhança, para o internauta, seria o suficiente para dar fim à Procissão do Fogaréu.

Marcha da Ku Klux Klan, na segunda metade do século XIX. O grupo supremacista branco atacava negros

“Podem dizer que é tradição ou o escambau, estamos em tempos de guerra contra o fascismo, o nazismo e principalmente o racismo, se é tradição que se mude a tradição, quem já viu qualquer um filme sobre a Ku Klux Klan, sabe do que estou falando”, disse o homem no tweet que foi visto por quase 60 mil pessoas.

Vale destacar que a procissão surgiu antes da KKK, não tendo, assim, nenhuma relação com o pensamento supremacista branco. Mas o questionamento levou as pessoas a se dividirem entre aqueles que apoiam o cancelamento e os que defendem a tradição.

“Onde é isso? Que horror! Mesmo com roupas coloridas, há o histórico do mal por trás disso. E as pessoas batem palmas”, questionou um perfil. “Toda tradição que esboça ou lembra movimentos pró violência em tempos de tanta violência deve ser extinta, a história cobra atitudes da gente eu não consigo enxergar nada de bom nessa manifestação aí”, pontuou outro.

Houve quem dissesse que as imagens causem medo naqueles que assistem à manifestação.“A máscara de cartolina, que coisa mais horrorosa esse cosplay da Klan, tomara que a cartolina pegue fogo”, afirmou um internauta. “Talvez toda e qualquer outra explicação seja apenas uma mentira que disfarça e engana quem não conhece as histórias”, apontou uma mulher relacionando a procissão à KKK.

Por outro lado, os que defendem a tradição pontuaram que a manifestação religiosa antecede o movimento supremacista. “Por que deveríamos mudar uma tradição por causa de criminosos dos EUA?”, perguntou um perfil. “Isso existe na Espanha e na Itália desde a Idade Média, mais de mil anos... Temos que combater o fascismo, a KKK, o nazismo e também a ignorância”, defendeu outro. “Isso não tem a ver com Ku Klux Klan, isso é festejo tradicional”, afirmou outro internauta.

Quem mora em Goiás pediu mais respeito pelas tradições locais: “Vá à cidade de Goiás assistir à Procissão do Fogaréu em 2024. Mas vá de coração aberto, pois é uma manifestação religiosa que não merece ser descaracterizada porque depois de muito nazifascismo acharam-na semelhante à KKK. É parte da cultura do povo Goiano. Respeite.”